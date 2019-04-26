Клэр Уильямс: Люки на трассе должны быть заварены - Советский спорт
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26 апреля 2019 14:04Формула-1Липкин Антон

Клэр Уильямс: Люки на трассе должны быть заварены

Пилот «Уильямса» получил удар по болиду после проезда по люку.

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс раскритиковала организаторов четвертого этапа чемпионата мира – Гран-при Азербайджана после инцидента с пилотом команды Джорджем Расселлом.

На 12-й минуте первых свободных заездов в Баку 21-летний британец проехал по одному из канализационных люков на выходе из третьего поворота, из-за чего он приподнялся и ударил машину снизу.

«Это не то, чего вы ожидаете от трассы Формулы-1, – приводит Motorsport.com слова Уильямс. – Люки здесь должны быть заварены. Мы обязательно обсудим это с дирекцией гонки».

Отметим, что стюарды приняли решение не возобновлять первую практику.

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