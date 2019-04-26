Хэмилтон посмотрит «Игру престолов» вместо тренировок в Баку Свободные заезды на Гран-при Азербайджана перенесены из-за ремонтных работ на трассе.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о том, чем займется в свободное время, которое у него появилась в рамках четвертого этапа сезона Гран-при Азербайджана на городской трассе в Баку.

В пятницу первые свободные заезды продолжались 12 минут – до того момента, как пилот «Уильямса» Джордж Расселл проехал по крышке канализационного люка и получил удар по днищу машины. После этого стюарды приняли решение не возобновлять первую практику для проведения ремонтных работ на трассе.

«Как они не проверили и не закрепили люк. Что же, это дает мне свободное время для просмотра «Игры престолов», – написал 34-летний британец в твиттере.