Вторая практика Гран-при Азербайджана стартует в 16:00 (мск)

Стало известно о том, что вторая практика четвертого этапа чемпионата мира – Гран-при Азербайджана – на городской трассе в Баку начнется в 16:00 (мск).
Напомним, первые свободные заезды продлились всего 12 минут из-за того, что пилот «Уильямса» Джордж Расселл, проезжая по канализационному люку, получил удар по днищу машины.
После этого стюарды остановили практику, и на трассе начались ремонтные работы.
Из-за полученных повреждений на машине Расселла потребовалась замена шасси. В этой связи 21-летний британец сможет вернуться на трассу только в субботу во время третьей практики.
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