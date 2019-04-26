Вторая практика Гран-при Азербайджана стартует в 16:00 (мск) Первые свободные заезды продлились 12 минут.

Стало известно о том, что вторая практика четвертого этапа чемпионата мира – Гран-при Азербайджана – на городской трассе в Баку начнется в 16:00 (мск).

Напомним, первые свободные заезды продлились всего 12 минут из-за того, что пилот «Уильямса» Джордж Расселл, проезжая по канализационному люку, получил удар по днищу машины.

После этого стюарды остановили практику, и на трассе начались ремонтные работы.

Из-за полученных повреждений на машине Расселла потребовалась замена шасси. В этой связи 21-летний британец сможет вернуться на трассу только в субботу во время третьей практики.