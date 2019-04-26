Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Баку, Квят – шестой

По итогам сессии лучшее время показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второе время показал его партнер по команде Себастьян Феттель. Тройку лучших замкнул пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят показал шестое время. Отметим, что за 20 минут до окончания гонки Квят разбил болид.
Гран-при Азербайджана (Баку)
Формула-1
Вторая практика
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.42,872
2. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,324
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,669
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,921
5. Валттери Боттас («Мерседес») — +1,131
6. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,305
7. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,311
8. Александер Албон («Торо Россо») — +1,344
9. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1,368
10. Ландо Норрис («Макларен») — +1,423
11. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,029
12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,494
13. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +2,564
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,610
15. Даниль Риккардо («Рено») — +2,611
16. Ромен Грожан («Хаас») — +2,746
17. Нико Хюлькенберг («Рено») — +3,845
18. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +5,003
19. Роберт Кубица («Уильямс») — +5,239
20. Джордж Рассел («Уильямс») – дисквалификация
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