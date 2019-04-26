Даниил Квят: До аварии ощущение болида было очень хорошим Российский гонщик команды Формулы-1 «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги свободных заездов на Гран-при в Баку (Азербайджан).

Во второй сессии Квят показал шестое время.

«Это был довольно странный день. В первой практике мы проехали только круг установки, затем во второй что-то случилось с рулем, поэтому нам пришлось сделать перерыв, чтобы починить его. Это означало, что мы потеряли время, и, следовательно, мне пришлось очень быстро находить пределы возможности машины. К сожалению, я заблокировал колеса и у меня был момент избыточного поворота, который привел к некоторому контакту со стеной. Что касается положительных моментов, то до аварии ощущение болида было очень хорошим, поэтому мы будем продолжать становиться лучше и дальше», - цитирует Квята пресс-служба «Торо Россо».

Напомним, что россиянин во время прохождения седьмого поворота задел отбойник задним колесом. В результате аварии повреждены с левой стороны передняя и задняя подвески.