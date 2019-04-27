Леклер показал лучший результат в третьей практике Гран-при Азербайджана, Квят – шестой

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучший результат в третьей практике четвертого этапа чемпионата мира – Гран-при Азербайджана на городской трассе в Баку.
Леклер опередил почти на 0,2 секунды своего напарника Себастьяна Феттеля. Третье место занял Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят стал шестым, проиграв времени Леклера 1,619 секунды.
Баку (Азербайджан)
Чемпионат мира
4-й этап
3-я практика
1. Шарль Леклер («Феррари», Монако) – 1.41,604
2. Себастьян Феттель («Феррари», Германия) – +0,198
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл», Голландия) – +1,248
4. Валттери Боттас («Мерседес», Финляндия) – +1,460
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес», Великобритания) – +1,572
6. Даниил Квят («Торо Россо», Россия) – +1,619
7. Кевин Магнуссен («Хаас», Дания) – +1,690
8. Александр Албон («Торо Россо», Таиланд) – +1,696
9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт», Мексика) – +1,826
10. Кими Райкконен («Альфа Ромео», Финляндия) – +1,933
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