Квят рассказал, как произошла авария на Гран-при Азербайджана

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят в интервью «Российской газете» подвел итоги Гран-при Азербайджана.
– Что случилось в самом начале гонки, когда вы вдруг начали уступать соперникам в темпе?
– Внезапно мы потеряли значительную часть сцепления. Это произошло без всякого предупреждения. Нужно проанализировать, что случилось. Сейчас легко сказать: что-то пошло не так. Но в квалификации машина была хороша. Возможно, этому есть объяснение, но я не хочу вдаваться в детали: вечером нам еще предстоит обсудить с инженерами, что пошло не так. После пит-стопа и смены шин ситуация была уже не такой критичной. Возможно, наш темп был не самым лучшим, но мы все еще были в гонке за одно-два очка.
Потом меня догнал Риккардо. Возможно ему стоило быть терпеливее. Он попытался обогнать меня в повороте, я не мог повернуть. Он «утащил» меня за собой, а потом въехал меня. Гонка была закончена для нас, поскольку повреждения были серьезными. Очень досадно. В любом случае, нам надо понять, почему мы были столь конкурентоспособны вчера, а сегодня так потеряли в скорости, – заявил Квят.
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