Даниил Квят: Риккардо нужно было потерпеть: через километр он бы меня обогнал

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят в интервью «Российской газете» заявил, что представитель «Рено» Даниэль Риккардо принес ему извинения за инцидент, случившийся на Гран-при Азербайджана.
«Надо отдать ему должное, он принес извинения. У нас нет проблем, мы долго были в одной команде, хорошо друг друга знаем. Просто ему нужно было потерпеть: через километр он бы меня обогнал. Он почти это сделал в первом повороте, но я удержался. А потом был третий поворот… Все это очень грустно», – цитирует Квята «Российская газета».
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