Саудовская Аравия хочет проводить этап Формулы-1 - Советский спорт
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02 мая 2019 10:48Формула-1Липкин Антон

Саудовская Аравия хочет проводить этап Формулы-1

Промоутеры серии получили предложение в размере 60 миллионов долларов.

Власти Саудовской Аравии хотят провести в стране этап Формулы-1, сообщает F1i.com.

Владельцы серии из компании Liberty Media уже получили предложение в размере 60 миллионов долларов.

В Саудовской Аравии не планируют строить специальный автодром для гонок, а организовать Гран-при по улицам столицы Эр-Рияда. Власти рассчитывают, что проведение этапа Формулы-1 поможет развитию туризма в стране, что в свою очередь приведет к диверсификации источников дохода богатого нефтью королевства.

Отметим, что Эр-Рияд принимал ежегодную «Гонку чемпионов» в мотоспорте. Также в городе проходит этап Формулы E.

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