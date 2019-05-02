Саудовская Аравия хочет проводить этап Формулы-1

Власти Саудовской Аравии хотят провести в стране этап Формулы-1, сообщает F1i.com.
Владельцы серии из компании Liberty Media уже получили предложение в размере 60 миллионов долларов.
В Саудовской Аравии не планируют строить специальный автодром для гонок, а организовать Гран-при по улицам столицы Эр-Рияда. Власти рассчитывают, что проведение этапа Формулы-1 поможет развитию туризма в стране, что в свою очередь приведет к диверсификации источников дохода богатого нефтью королевства.
Отметим, что Эр-Рияд принимал ежегодную «Гонку чемпионов» в мотоспорте. Также в городе проходит этап Формулы E.
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