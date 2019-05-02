Сириль Абитебуль: «Ред Булл» стал нынешней командой благодаря «Рено» Во французской команде ответили на критику «Ред Булл».

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль рассказал о том, как относится к продолжающимся упрекам со стороны «Ред Булл».

«Кристиану (Хорнеру) стоит отдать должное в том, что у них потрясающая коммуникационная стратегия, – приводит Motorsport.com слова Абитебуля. – Коммуникация – часть этого мира, часть Формулы-1, стратегии и тактики. Это не первая и не последняя команда, которая использует все оружие этого мира, и, честно говоря, вы, ребята (СМИ), влияете на то, что происходит.

Вчера я читал, что Макс (Ферстаппен) был рад получить штраф за замену мотора – удивительно!

Это часть нашего мира, но я не хочу упустить этот факт, и я бы согласился с Кристианом в отношении того, что наш двигатель не был на требуемом уровне в 2014 и 2015 годах. Есть смягчающие обстоятельства.

Вы знаете, мы были очень счастливы, что «Рено» внесла вклад в то, чем «Ред Булл» является сегодня, выиграв четыре чемпионата подряд. С финансовой точки зрения со спонсорами, с технологической точки зрения с талантливыми сотрудниками, «Ред Булл» стала такой благодаря «Рено».

Напомним, «Ред Булл» использовал моторы «Рено» в течение 12 сезонов, однако в последние годы сотрудничества представители австрийской команды, в том числе ее руководитель Кристиан Хорнер, нередко критиковали французского производителя. С нынешнего сезона «Ред Булл» перешел на моторы «Хонда».