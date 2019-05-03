Карлос Сайнс-младший: Если сравнивать с «Мерседесом» и «Феррари», нам нужно прибавлять во всем - Советский спорт
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03 мая 2019 11:09Формула-1Липкин Антон

Карлос Сайнс-младший: Если сравнивать с «Мерседесом» и «Феррари», нам нужно прибавлять во всем

Испанец набрал первые очки за «Макларен» на Гран-при Азербайджана.

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс-младший перед домашним этапом чемпионата мира заявил о том, что машина британской команды требует улучшений.

«Думаю, нам необходимы улучшения почти во всех аспектах, – приводит F1i.com слова 24-летнего испанца. – Потому что мы смотрим, на каком уровне находятся «Мерседес» и «Феррари», видим все данные и понимаем, что каждая область машины нуждается в улучшении.

Если будем сравнивать себя со средней группой, тогда нам требуется прибавить совсем немного, чтобы оказаться впереди. Но мы не сравниваем себя с ней. Мы сравниваем себя с машиной, которая на данный момент на секунду быстрее нас. Поэтому цель – прибавлять во всем.

С личной точки зрения гонка в Баку принесла облегчение после трех этапов, где у меня была точно такая же скорость. В первых трех гонках у меня также был темп, но по причине, которую я до сих пор не понимаю, они завершились неудачно.

И наконец-то у нас не возникло никаких проблем, и мы показали, на что способны».

Напомним, на четвертом этапе чемпионата мира – Гран-при Азербайджана – Сайнс занял седьмое место и набрал первые шесть очков в «Макларене».

Пятый этап сезона – Гран-при Испании – пройдет 10-12 мая на трассе в Барселоне.

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