Боттас оказался лучшим после второй практики Гран-при Испании. Квят – 10-й

Финский автогонщик Валттери Боттас, представляющий команду «Мерседеса», показал лучший результат по итогам второй практики Гран-при Испании – 1.17,284.
На второй позиции расположился его партнер по команде – британец Льюис Хэмилтон (+0,049), а третье место у французского пилота «Феррари» Шарля Леклера (0,301).
Отметим, что российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал десятое время.
Гран-при Испании
Вторая практика
1. Валттери Боттас («Мерседес») – 1.17,284;
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – +0,049;
3. Шарль Леклер («Феррари») – +0,301;
4. Себастьян Феттель («Феррари») – +0,389;
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – +0,751;
6. Ромен Грожан («Хаас») – +0,869;
7. Пьер Гасли («Ред Булл») – +0,954;
8. Кевин Магнуссен («Хаас») – +1,071;
9. Карлос Сайнс («Макларен») – +1,374;
10. Даниил Квят («Торо Россо») – +1,438;
11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – +1,443;
12. Александер Албон («Торо Россо») – +1,495;
13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») –— +1,555;
14. Нико Хюлькенберг («Рено») – +1,577;
15. Даниэль Риккардо («Рено») – +1,650;
16. Ландо Норрис («Макларен») – +1,757;
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – +2,143;
18. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») – +2,164;
19. Джордж Расселл («Уильямс») – +2,907;
20. Роберт Кубица («Уильямс») – +3,497.