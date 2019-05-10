Боттас оказался лучшим после второй практики Гран-при Испании. Квят – 10-й - Советский спорт
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10 мая 2019 18:37Формула-1Гичунцев Артур

Боттас оказался лучшим после второй практики Гран-при Испании. Квят – 10-й

Гонка прошла в Барселоне.

Финский автогонщик Валттери Боттас, представляющий команду «Мерседеса», показал лучший результат по итогам второй практики Гран-при Испании – 1.17,284.

На второй позиции расположился его партнер по команде – британец Льюис Хэмилтон (+0,049), а третье место у французского пилота «Феррари» Шарля Леклера (0,301).

Отметим, что российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал десятое время.

Гран-при Испании

Вторая практика

1. Валттери Боттас («Мерседес») – 1.17,284;

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – +0,049;

3. Шарль Леклер («Феррари») – +0,301;

4. Себастьян Феттель («Феррари») – +0,389;

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – +0,751;

6. Ромен Грожан («Хаас») – +0,869;

7. Пьер Гасли («Ред Булл») – +0,954;

8. Кевин Магнуссен («Хаас») – +1,071;

9. Карлос Сайнс («Макларен») – +1,374;

10. Даниил Квят («Торо Россо») – +1,438;

11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – +1,443;

12. Александер Албон («Торо Россо») – +1,495;

13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») –— +1,555;

14. Нико Хюлькенберг («Рено») – +1,577;

15. Даниэль Риккардо («Рено») – +1,650;

16. Ландо Норрис («Макларен») – +1,757;

17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – +2,143;

18. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») – +2,164;

19. Джордж Расселл («Уильямс») – +2,907;

20. Роберт Кубица («Уильямс») – +3,497.

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