Даниэль Риккардо: «Рено» упустило время на рестарте Австралиец считает, что команда могла бы дать команду Хюлькенбергу пропустить его.

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо оценил выступление команды на пятом этапе чемпионата мира – Гран-при Испании в Барселоне.

«Думаю, мы упустили время на рестарте, – приводит RaceFans слова 29-летнего австралийца. – Мы потеряли позиции на трассе после пит-стопа, и я оказался позади Нико (Хюлькенберга). Он был на использованных шинах, а я – на новых.

У нас был шанс атаковать тех, кто шел впереди на первом круге (после рестарта), но нам сказали, что мы можем бороться друг с другом.

Вряд ли он смог бы продвинуться вперед на этих шинах, так как смог бы я. Со стратегической точки зрения мы могли бы дать преимущество одной машине над другой».

Напомним, в итоге после ухода с трассы машины безопасности Риккардо опередил своего партнера по команде, но оба болида «Рено» остались за пределами первой десятки: Риккардо – на 12-м месте, Хюлькенберг – на 13-м.

Шестой этап чемпионата мира – Гран-при Монако – пройдет 24-26 мая на городской трассе в Монте-Карло.