Боттас показал лучшее время на тестах в Барселоне, Квят – шестой

Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучшее время в утренней части тестов. Второй результат у пилота «Феррари» Шарля Леклера, третий – у гонщика «Макларена» Карлоса Сайнса-младшего.
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал шестое время
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1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.16,525 (69 кругов)
2. Шарль Леклер («Феррари») — 1.17,322 (66)
3. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — 1.18,263 (64)
4. Пьер Гасли («Ред Булл») — 1.18,284 (77)
5. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.18,284 (58)
6. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.18,597 (57)
7. Пьетро Фиттипальди («Хаас») — 1.18,917 (57)
8. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1.19,718 (66)
9. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.20,239 (26)
10. Ник Йеллоли («Рейсинг Пойнт») — 1.20,609 (55)
11. Каллум Айлотт («Альфа Ромео») — 1.20,638 (31)
12. Николас Латифи («Уильямс») — 1.21.008 (66)
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