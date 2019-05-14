«Формула-1» объявила о возвращении Гран-при Голландии в календарь ЧМ

В календарь чемпионата мира-2020 включен Гран-при Голландии, сообщает официальный сайт «Формулы-1» Контракт на гонки в Зандфорте заключен сроком на три года.
Последний «Гран-при Голландии» состоялся в 1985 году и завершился победой Ники Лауды. Он вместе с Джими Стюартом побеждал в Зандфорте трижды. Рекорд принадлежит Джиму Кларку — четыре победы.
На данный момент в «Формуле-1» выступает один голландец — Макс Ферстаппен.
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