«Формула-1» объявила о возвращении Гран-при Голландии в календарь ЧМ «Королевские гонки» возвращаются в Нидерланды.

В календарь чемпионата мира-2020 включен Гран-при Голландии, сообщает официальный сайт «Формулы-1» Контракт на гонки в Зандфорте заключен сроком на три года.

Последний «Гран-при Голландии» состоялся в 1985 году и завершился победой Ники Лауды. Он вместе с Джими Стюартом побеждал в Зандфорте трижды. Рекорд принадлежит Джиму Кларку — четыре победы.

На данный момент в «Формуле-1» выступает один голландец — Макс Ферстаппен.