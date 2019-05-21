Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Лауда

Неисполнительный директор «Мерседеса», трехкратный чемпион Формулы-1 Ники Лауда умер на 71-м году жизни, сообщает ORF Tirol.
«В глубокой печали сообщаем, что наш любимый Ники мирно уснул в понедельник, 20 мая 2019 года, в окружении родных», – написали родные бывшего пилота в электронном письме.
Австриец дебютировал в Формуле-1 в 1971 году и с двухлетним перерывом (1980-1981) выступал в серии до 1985 года. Он трижды становился чемпионом мира: два раза в составе «Феррари» (1975, 1977) и один раз вместе с «Маклареном» (1984).
В 1976 году на Гран-при Германии он попал в серьезную аварию, в результате которой получил обширные ожоги головы и некоторое время вынужден был вдыхать токсичные продукты горения, что в дальнейшем сказывалось на его здоровье.
Всего на его счету 25 побед, 24 поула и 54 подиума за 13 сезонов в Формуле-1.
С сентября 2012 года Лауда был неисполнительным председателем совета директоров «Мерседеса».
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