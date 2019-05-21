Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Лауда - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 мая 2019 07:04Формула-1Липкин Антон

Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Лауда

Он побеждал в чемпионатах мира в 1975, 1977 и 1984 годах.

Неисполнительный директор «Мерседеса», трехкратный чемпион Формулы-1 Ники Лауда умер на 71-м году жизни, сообщает ORF Tirol.

«В глубокой печали сообщаем, что наш любимый Ники мирно уснул в понедельник, 20 мая 2019 года, в окружении родных», – написали родные бывшего пилота в электронном письме.

Австриец дебютировал в Формуле-1 в 1971 году и с двухлетним перерывом (1980-1981) выступал в серии до 1985 года. Он трижды становился чемпионом мира: два раза в составе «Феррари» (1975, 1977) и один раз вместе с «Маклареном» (1984).

В 1976 году на Гран-при Германии он попал в серьезную аварию, в результате которой получил обширные ожоги головы и некоторое время вынужден был вдыхать токсичные продукты горения, что в дальнейшем сказывалось на его здоровье.

Всего на его счету 25 побед, 24 поула и 54 подиума за 13 сезонов в Формуле-1.

С сентября 2012 года Лауда был неисполнительным председателем совета директоров «Мерседеса».

20/05 20:45Футбол
Видео всех голов 29-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 29-го тура чемпионата России.
20/05 19:30Футбол
«После выхода на свободу Кокорина и Мамаева обяжут ночевать дома»В понедельник адвокаты форварда «Зенита» Александра Кокорина и экс-полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева подали жалобу в Пресненский суд на вынесенный 8 мая приговор.
20/05 22:15Хоккей
Нюландер получает в два раза больше Кучерова. Разве это справедливо?Чем же так хорош швед? И что вы вообще знаете про лучшего (пока) бомбардира чемпионата мира Вильяма Нюландера, которого Никита Кучеров в этой гонке обойдет в последнем туре (как нам кажется).
19/05 20:00Футбол
Три доказательства того, что «Краснодар» – это супер!Юрий Цыбанев – об историческом прорыве команды Мурада Мусаева и о роскошном подарке завершающегося сезона российскому футболу.
20/05 18:00Хоккей
Канада уже в четвертьфинале? Все расклады для России перед плей-оффКоманда Ильи Воробьева закончит групповой этап на первом или втором месте и в четвертьфинале рискует встретиться с канадцами или американцами.
21/05 00:00Хоккей
Латвия попрощалась с мечтами о плей-офф, а Британия сотворила чудо. Итоги дня на ЧМШвеция с трудом переиграла команду Боба Хартли, а Франция не сумела сохранить прописку в элите.
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
19/05 19:30Футбол
Мурад Мусаев: Если бы не травмы, мы были бы до сих пор в чемпионской гонкеГлавный тренер «Краснодара» на пресс-конференции после матча 29-го тура с «Арсеналом» (3:0) похвалил соперника за стиль игры.
13/05 16:28Бокс
Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.
21/05 07:00Хоккей
Этот день настал: сегодня наша дрим-тим играет со шведамиНаши сыграют с пока еще действующими чемпионами мира за первое место в группе Б.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
20/05 17:30Футбол
Секта убивает «Спартак», а «Зенит» получил тройку. Анонс свежего «ССФ»Во вторник, 21 мая появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.
19/05 13:00ММА
Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «Извини, не подумал»Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту».
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
19/05 23:45Хоккей
Кучеров! Гусев! Георгиев! Кто творил шестую победу сборной РоссииДубль Никиты Кучерова, второй сухарь Александра Георгиева и четвертый матч на ноль сборной России – она остается единственной, идущей по дистанции без потерь.
20/05 18:30ММА
Шлеменко рвется в UFC. Он готов всех побить и привезти пояс в РоссиюРоссийский боец вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC и обратился к Дане Уайту. Что будет дальше?
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
20/05 11:30Футбол
Травма Влашича и жест Страндберга. Цифры и итоги 29-го тураЛюбопытные итоги 29-го тура РПЛ от «Советского спорта».
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
20/05 12:30Футбол
«Краснодар» – в Лиге чемпионов? Не торопитесь! Еврокубковый расклад в РПЛЗа тур до окончания чемпионата России далеко не на все главные вопросы получены ответы.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
Новости
07:34 Футбол Тренер «Анжи»: Почему-то никак не могли зацепиться за мяч
07:26 Баскетбол «Голден Стэйт» всухую выиграл серию у «Портленда» и вышел в финал НБА
07:14 Футбол Мурад Мусаев: Если начну объяснять Галицкому свои решения гороскопом – будут проблемы
07:04 Формула-1 Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Лауда
06:50 Баскетбол Андрей Ватутин: Встреча с болельщиками в аэропорту становится хорошей традицией
01:54 Футбол Источник: Лэмпард сменит Сарри на посту главного тренера «Челси»
01:30 Футбол Игорь Черевченко: Бакаев, Мирзов и Беляев готовы к топ-клубам
01:19 Футбол Черевченко: На футбольном поле все бывает, но нельзя переходить на национальности
00:53 Футбол Источник: «Челси» продлил контракт с Жиру
00:37 Футбол Мусаев сравнил новичка «Краснодара» с Каборе и отметил его сильные стороны
00:24 Футбол Болельщики «Манчестер Сити» выбрали лучшего игрока в минувшем сезоне
00:06 Хоккей Сборная Италии одержала победу над австрийцами и сохранила место в элите ЧМ
00:00 Хоккей Сборная Канады разгромила команду Дании в матче чемпионата мира
23:30 Футбол «Лацио» и «Болонья» сыграли вничью, забив 6 голов в заключительном матче сезона
23:13 Хоккей Хоккеисты сборной Великобритании назвали себя «дерьмом» после победы над французами
22:53 ММА Малиньяджи плюнул в Лобова во время дуэли взглядов
22:43 Футбол Мурад Мусаев: У Перейры есть серьезные предложения от российских клубов
22:29 Футбол Мурад Мусаев: С Мамаевым у нас были хорошие отношения. И при встрече они не изменятся
22:16 Футбол «Рома» и «Милан» ведут борьбу за Фернандо Льоренте
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика