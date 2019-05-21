Дженсон Баттон: Монако и Монреаль могут все смешать в чемпионате мира

Чемпион мира в Формуле-1 Дженсон Баттон считает, что два ближайших этапа могут поменять расклад в чемпионате, где пока лидируют пилоты «Мерседеса».
«Самое замечательное заключается в том, что следующий этап пройдет в Монако, – приводит F1i.com слова британца. – Вероятно, «Мерседесы» по-прежнему будут быстры там, но не стоит сбрасывать со счетов «Ред Булл» и Макса (Ферстаппена). Если он правильно проведет субботу и избежит ошибок в квалификации, мы все знаем, каким быстрым он может быть на городских трассах. Так что жду борьбы между ними.
А потом будет Монреаль. Следующие две гонки определенно могут все смешать и изменить настрой команд, в том числе «Мерседеса».
Напомним, «Мерседес» сделал дубли во всех пяти гонках на старте сезона. В личном зачете пилотов пятикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон опережает своего партнера финна Валттери Боттаса на семь очков. Третье место занимает голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», отстающий от Боттаса на 39 очков.
Шестой этап чемпионата мира – Гран-при Монако – пройдет 24-26 мая на городской трассе в Монте-Карло.
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