Квят показал 13-й результат в первой практике Гран-при Монако - Советский спорт
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23 мая 2019 14:12Формула-1Липкин Антон

Квят показал 13-й результат в первой практике Гран-при Монако

Первое место занял лидер чемпионата мира Хэмилтон.

Пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первых свободных заездах шестого этапа чемпионата мира – Гран-при Монако на городской трассе в Монте-Карло.

34-летний британец из «Мерседеса» проехал 46 кругов, лучший из которых – за 1 минуту 12,106 секунды. Второе место занял голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», проигравший Хэмилтону 0,059 секунды. Третьим стал второй «Мерседес» финна Валттери Боттаса, также расположившийся в одной десятой от лидера.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят по ходу практики занимал четвертое место, после чего перешел на более жесткие шины и опустился на 13-ю позиции, при этом оставшись впереди своего партнера – Александра Албона.

Вторая практика начнется в четверг в 16:00 (мск).

Монте-Карло (Монако)
Чемпионат мира
6-й этап
Гран-при Монако
1-я свободная практика

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес», Великобритания) – 1.12,106
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл», Голландия) – +0,059
3. Валттери Боттас («Мерседес», Финляндия) – +0,072
4. Шарль Леклер («Феррари», Монако) – +0,361
5. Себастьян Феттель («Феррари», Германия) – +0,717
6. Пьер Гасли («Ред Булл», Франция) – +1,064
7. Нико Хюлькенберг («Рено», Германия) – +1,121
8. Кевин Магнуссен («Хаас», Дания) – +1,126
9. Кими Райкконен («Альфа Ромео», Финляндия) – +1,257
10. Ромен Грожан («Хаас», Франция) – +1,273…
13. Даниил Квят («Торо Россо», Россия) – +1,625
14. Александр Албон («Торо Россо», Таиланд) – +1,721

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