Квят показал 13-й результат в первой практике Гран-при Монако Первое место занял лидер чемпионата мира Хэмилтон.

Пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первых свободных заездах шестого этапа чемпионата мира – Гран-при Монако на городской трассе в Монте-Карло.

34-летний британец из «Мерседеса» проехал 46 кругов, лучший из которых – за 1 минуту 12,106 секунды. Второе место занял голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», проигравший Хэмилтону 0,059 секунды. Третьим стал второй «Мерседес» финна Валттери Боттаса, также расположившийся в одной десятой от лидера.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят по ходу практики занимал четвертое место, после чего перешел на более жесткие шины и опустился на 13-ю позиции, при этом оставшись впереди своего партнера – Александра Албона.

Вторая практика начнется в четверг в 16:00 (мск).

Монте-Карло (Монако)

Чемпионат мира

6-й этап

Гран-при Монако

1-я свободная практика

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес», Великобритания) – 1.12,106

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл», Голландия) – +0,059

3. Валттери Боттас («Мерседес», Финляндия) – +0,072

4. Шарль Леклер («Феррари», Монако) – +0,361

5. Себастьян Феттель («Феррари», Германия) – +0,717

6. Пьер Гасли («Ред Булл», Франция) – +1,064

7. Нико Хюлькенберг («Рено», Германия) – +1,121

8. Кевин Магнуссен («Хаас», Дания) – +1,126

9. Кими Райкконен («Альфа Ромео», Финляндия) – +1,257

10. Ромен Грожан («Хаас», Франция) – +1,273…

13. Даниил Квят («Торо Россо», Россия) – +1,625

14. Александр Албон («Торо Россо», Таиланд) – +1,721