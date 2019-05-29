Хюлькенберг может заменить Гасли в команде «Ред Булл»

31-летний немецкий пилот может заменить в команде «Ред Булл» Пьера Гасли, чей уровень выступлений не устраивает руководство «быков».
В данный момент Хюлькенберг является пилотом «Рено». В текущем сезоне он набрал 6 очков.
Нико Хюлькенберг дебютировал » Больших призах» в 2010 году.
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