Хюлькенберг может заменить Гасли в команде «Ред Булл» - Советский спорт
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29 мая 2019 12:48Формула-1Спирин Дмитрий

Хюлькенберг может заменить Гасли в команде «Ред Булл»

Руководство команды «Ред Булл» провело предварительные переговоры с Нико Хюлькенбергом.

31-летний немецкий пилот может заменить в команде «Ред Булл» Пьера Гасли, чей уровень выступлений не устраивает руководство «быков».

В данный момент Хюлькенберг является пилотом «Рено». В текущем сезоне он набрал 6 очков.

Нико Хюлькенберг дебютировал » Больших призах» в 2010 году.

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