Тото Вольфф: Нам повезло, что в Монако все закончилось нашей победой - Советский спорт
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04 июня 2019 15:21Формула-1Липкин Антон

Тото Вольфф: Нам повезло, что в Монако все закончилось нашей победой

Хэмилтон победил на Гран-при Монако, несмотря на проблемы с шинами.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф считает, что его команда должна извлечь урок из шестого этапа чемпионата – Гран-при Монако.

«Возвращаясь на обычную трассу, мы должны понимать, что, если бы ситуация в Монако произошла в Монреале, мы бы проиграли гонку, – приводит RaceFans слова Вольффа. – С точки зрения настроя мы никогда не должны думать о том, что сейчас команда на высоте, и так будет продолжаться и дальше. Мы рассматриваем это так: нам повезло, что в итоге мы победили».

Напомним, по ходу гонки в Монте-Карло у лидера чемпионата мира Льюиса Хэмилтона возникли проблемы с износом шин, однако из-за особенностей городской трассы ему удалось сохранить первое место, сдержав позади себя Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

Седьмой этап чемпионата мира – Гран-при Канады – пройдет 7-9 июня на автодроме Жиля Вильнева в Монреале.

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