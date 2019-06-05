Даниэль Риккардо: У нас есть конкретные данные, что «Рено» прогрессирует - Советский спорт
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05 июня 2019 13:49Формула-1Липкин Антон

Даниэль Риккардо: У нас есть конкретные данные, что «Рено» прогрессирует

Французская команда занимает восьмое место в Кубке конструкторов.

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо заявил, что с оптимизмом смотрит в будущее команды.

«У нас есть конкретные данные, которые подтверждают этот оптимизм, – приводит Motorsport.com слова 29-летнего австралийца. – И в некоторых моментах мы добились реального прогресса.

Конечно, мы не хотели бы делать вид, что всех порвем – как на квалификации в Китае, когда мы стали седьмым и восьмым и уже планировали подняться еще выше по ходу гонки».

Отметим, что из шести гонок сезона Риккардо только в двух набирал очки – в Китае и Монако. С восемью очками он занимает 13-е место в личном зачете пилотов. В Кубке конструкторов команда идет на восьмом месте.

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