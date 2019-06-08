Нико Хюлькенберг: Круге на шестом в боксах будет пробка, нужно поставить там пару светофоров - Советский спорт
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08 июня 2019 14:10Формула-1Липкин Антон

Нико Хюлькенберг: Круге на шестом в боксах будет пробка, нужно поставить там пару светофоров

Мягкие шины быстро изнашиваются на трассе в Монреале.

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг после пятничных свободных заездов на седьмом этапе чемпионата мира Гран-при Канады высказался о быстром износе мягких шин на трассе в Монреале.

«Круге на шестом в боксах будет пробка, – приводит Motorsport.com слова 31-летнего немца. – Имеет смысл поставить там пару светофоров.

Иногда все может стремительно улучшиться буквально за день. Потому не исключен вариант, что в реальности все будет не так ужасно, как кажется сейчас».

Напомним, третья практика начнется в субботу в 18:00 (мск), квалификация – в 21:00 (мск).

Гонка запланирована в воскресенье на 21:10 (мск).

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