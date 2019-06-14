Формула-1 перенесла принятие нового регламента на октябрь Новый технический регламент будет действовать с 2021 года.

Команды Формулы-1 на встрече с представителями FIA (Международной федерации автоспорта) договорились о переносе сроков утверждения нового технического регламента на октябрь, сообщает Motorsport.com.

Голосование по отсрочке публикации новых правил было тайным. При этом организаторы сообщили, что общие параметры регламента уже определены, но предстоящие четыре месяца позволят лучше его доработать.

Отметим, что к обсуждению регламента будут больше привлекать гонщиков. Так, например, на встрече в Париже присутствовал пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».