Льюис Хэмилтон: Будет здорово, если за победу станут бороться шесть машин Новый технический регламент должен вступить в силу в 2021 году.

Пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон рассказал о том, каких изменений ждет от нового технического регламента.

«Если они найдут способ сделать так, чтобы больше машин боролось (за победу), – приводит Motorsport.com слова 34-летнего британца. – Если Валттери (Боттас), Макс (Ферстаппен), Даниэль (Риккардо) и все мы будем в плотной борьбе из шести, например, машин – будет гораздо лучше».

Напомним, накануне стало известно, что Формула-1 перенесла на октябрь сроки утверждения нового технического регламента, который должен вступить в силу в 2021 году. При этом организаторы сообщили, что общие параметры регламента уже определены, но предстоящие четыре месяца позволят лучше его доработать.

Теперь к обсуждению регламента будут больше привлекать пилотов. Так, Хэмилтон уже участвовал на встрече команд с представителями FIA (Международная федерация автоспорта).