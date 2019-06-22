Даниэль Риккардо: Мягкие шины были словно патокой обмазанные - Советский спорт
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22 июня 2019 14:10Формула-1Липкин Антон

Даниэль Риккардо: Мягкие шины были словно патокой обмазанные

Во Франции стартовал восьмой этап чемпионата мира.

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо нашел сравнение для мягких шин во время Гран-при Франции на трассе «Поль Рикар» в Ле-Кастелле.

«На жестких шинах всегда было лучше, а мягкие были словно патокой обмазанные, – приводит Motorsport.com слова 29-летнего австралийца. – Такое ощущение, что резина плавится и прилипает к асфальту».

Напомним, ранее недовольство работой мягкого состава шин выразил пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон.

Добавим, что накануне в первой практике Риккардо занял девятое место, во второй – 12-е. Сегодня во Франции пройдут третьи свободные заезды и квалификация.

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