Хэмилтон выиграл «Гран-при Франции», Квят – 14-й

Британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» стал победителем «Гран-при Франции». Вторым к финишу пришел другой пилот «Мерседеса» – финн Вальттери Боттас. Третьим стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер из Монако.
Россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» стал 14-м.
Хэмилтон продолжает лидировать в общем зачете чемпионата мира.
Формула-1
Гран-при Франции
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 53 круга
2. Валттери Боттас («Мерседес») — + 18,056
3. Шарль Леклер («Феррари») — + 18,985
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — + 34,905
5. Себастьян Феттель («Феррари») — + 1.02,796
6. Карлос Сайнс («Макларен») — + 1.35,462
7. Даниэль Риккардо («Рено») — + 1 круu
8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — + 1 круг
9. Нико Хюлькенберг («Рено») — + 1 круг
10. Ландо Норрис («Макларен») — + 1 круг
11. Пьер Гасли («Ред Булл») — + 1 круг
12. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — + 1 круг
13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — + 1 круг
14. Даниил Квят («Торо Россо») — + 1 круг
15. Александер Албон («Торо Россо») — + 1 круг
16. Кевин Магнуссен («Хаас») — + 1 круг
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — + 1 круг
18. Роберт Кубица («Уильямс») — + 2 круга
19. Джордж Расселл («Уильямс») — + 2 круга
20. Ромен Грожан («Хаас») — не финишировал.
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