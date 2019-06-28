Хэмилтон выиграл первую практику Гран-при Австрии, Квят – 12-й - Советский спорт
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28 июня 2019 14:53Формула-1Липкин Антон

Хэмилтон выиграл первую практику Гран-при Австрии, Квят – 12-й

Лидер чемпионата мира опередил Феттеля на 0,144 секунды.

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первых свободных заездах девятого этапа сезона Гран-при Австрии на трассе «Ред Булл Ринг» в Шпильберге.

34-летний британец опередил пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля на 0,144 секунды. Третьим стал партнер Хэмилтона – Валттери Боттас из Финляндии, уступивший напарнику 0,161 секунды. При этом если оба «Мерседеса» провели всю тренировку на мягких шинах, то Феттель – на медиуме.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 12-й результат.

Шпильберг (Австрия)
Чемпионат мира
9-й этап
Гран-при Австрии
1-я практика

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес», Великобритания) – 1.04,838
2. Себастьян Феттель («Феррари», Германия) – +0,144
3. Валттери Боттас («Мерседес, «Финляндия) – +0,161
4. Шарль Леклер («Феррари», Монако) – +0,303
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл», Голландия) – +0,422
6. Пьер Гасли («Ред Булл», Франция) – +0,540
7. Карлос Сайнс («Макларен», Испания) – +0,664
8. Даниэль Риккардо («Рено», Австралия) – +1,008
9. Кевин Магнуссен («Хаас», Дания) – +1,038
10. Ландо Норрис («Макларен», Великобритания) – +1,287…
12. Даниил Квят («Торо Россо», Россия) – +1,434

Вторая практика начнется в 16:00 (мск).

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