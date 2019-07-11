«Ленинград» и «Мумий Тролль» выступят на Гран-при Формулы-1 в Сочи - Советский спорт
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11 июля 2019 17:06Формула-1Братищева Полина

«Ленинград» и «Мумий Тролль» выступят на Гран-при Формулы-1 в Сочи

Пресс-релиз организаторов мероприятия сообщает, что на Гран-при России-2019 в рамках музыкальной программы этапа Формулы-1 в Сочи состоится выступление российской рок-группы «Ленинград».

Группа будет принимать участие в музыкальном выступлении в Олимпийском парке уже второй год подряд. Отличительная черта в том, что в этом году попасть на концерт обладатели билетов на Гран-при смогут бесплатно.

Для выбора исполнителей были созданы три опроса, в каждом из которых «Ленинград» оказался лидером с большим отрывом.

Также на концерте выступит группа «Мумий Тролль».

Этап Формулы-1 в России в этом году пройдет в период с 26 по 29 сентября. Также в рамках Гран-при России на трассе в Олимпийском парке состоятся гонки молодежных чемпионатов Формулы-2 и Формулы-3.

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