«Ленинград» и «Мумий Тролль» выступят на Гран-при Формулы-1 в Сочи

Группа будет принимать участие в музыкальном выступлении в Олимпийском парке уже второй год подряд. Отличительная черта в том, что в этом году попасть на концерт обладатели билетов на Гран-при смогут бесплатно.
Для выбора исполнителей были созданы три опроса, в каждом из которых «Ленинград» оказался лидером с большим отрывом.
Также на концерте выступит группа «Мумий Тролль».
Этап Формулы-1 в России в этом году пройдет в период с 26 по 29 сентября. Также в рамках Гран-при России на трассе в Олимпийском парке состоятся гонки молодежных чемпионатов Формулы-2 и Формулы-3.
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