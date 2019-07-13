Леклер выиграл третью практику Гран-при Великобритании, Квят – 13-й

Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал победителем третьей практики десятого этапа чемпионата мира Гран-при Великобритании на трассе в Сильверстоуне.
21-летний монегаск проехал лучший из своих 16 кругов за 1 минуту 25,905 секунды, опередив на 0,026 партнера по команде Себастьяна Феттеля. Третий результат показал лидер чемпионата мира британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял 13-е место.
Квалификация Гран-при Великобритании начнется в 16:00 (мск).
Сильверстоун (Великобритания)
Чемпионат мира
10-й этап
Гран-при Великобритании
3-я практика
1. Шарль Леклер («Феррари», Монако) – 1.25,905
2. Себастьян Феттель («Феррари», Германия) – +0,026
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес», Великобритания) – +0,049
4. Пьер Гасли («Ред Булл», Франция) – +0,213
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл», Голландия) – +0,535
6. Валттери Боттас («Мерседес», Финляндия) – +0,551
7. Ландо Норрис («Макларен», Великобритания) – +0,784
8. Нико Хюлькенберг («Рено», Германия) – +1,040
9. Даниэль Риккардо («Рено», Австралия) – +1,060
10. Александр Албон («Торо Россо», Таиланд) – +1,071…
13. Даниил Квят («Торо Россо», Россия) – +1,203