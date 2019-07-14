Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании. Квят – девятый

Британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» выиграл домашний этап чемпионата мира-2019 в «Формуле-1».
Второе место занял его партнер по команде финн Валлтери Боттас. Тройку лучших замкнул пилот Феррари» Шарль Леклер из Монако.
Россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» финишировал девятым.
Следующий этап чемпионата мира пройдет в Германии и завершится 28 июля.
Гран-при Великобритании
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Валлтери Боттас («Мерседес») – отставание 24,928
3. Шарль Леклер («Феррари») – + 30,117
4. Пьер Гасли («Ред Булл») – + 34,692
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – + 39,458
6. Карлос Сайнс («Макларен») – + 53,639
7. Даниэль Риккардо («Рено») – + 54,401
8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – + 1.05,540
9. Даниил Квят («Торо Россо») – + 1.06,270
10. Нико Хюлькенберг («Рено») – + 1.12,733
11. Ландо Норрис («Макларен») – + 1.14,281
12. Александр Албон («Торо Россо») – + 1.15,167
13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») – + 1.21,086
14. Джордж Расселл («Уильямс») – + 1 круг
15. Себастьян Феттель («Феррари») – + 1 круг
16. Роберт Кубица («Уильямс») – + 1 круг
17. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») – + 1 круг
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – сход
19. Ромен Грожан («Хаас») – сход
20. Кевин Магнуссен («Хаас») – сход
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