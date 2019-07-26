Феттель был лучшим в первой практике Гран-при Германии, Квят – 14-й - Советский спорт
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26 июля 2019 14:12Формула-1Липкин Антон

Феттель был лучшим в первой практике Гран-при Германии, Квят – 14-й

«Феррари» были самыми быстрыми, но использовали более мягкие шины.

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель занял первое место по итогам первых свободных заездов 11-го этапа чемпионата мира Гран-при Германии на трассе «Хоккенхаймринг».

Феттель проехал 21 круг и лучших из них – за 1 минуту 14,013 секунды, опередив на 0,255 секунды своего партнера Шарля Леклера. При этом стоит отметить, что оба пилота скудерии использовали мягкий комплект шин, тогда как занявший третье место британец Льюис Хэмилтон почти всю сессию провел на более жестких шинах.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 14-й результат, проиграв времени Феттеля 1,763 секунды.

Вторая свободная практика начнется в 16:00 (мск).

Хоккейнхайм (Германия)
Чемпионат мира
11-й этап
Гран-при Германии
1-я практика

1. Себастьян Феттель («Феррари», Германия) – 1.14,013
2. Шарль Леклер («Феррари», Монако) – +0,255
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес», Великобритания) – +0,302
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл», Голландия) – +0,317
5. Валттери Боттас («Мерседес», Финляндия) – +0,647
6. Пьер Гасли («Ред Булл», Франция) – +0,800
7. Карлос Сайнс («Макларен», Испания) – +1,049
8. Ромен Грожан («Хаас», Франция) – +1,061
9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт», Канада) – +1,178
10. Даниэль Риккардо («Рено», Австралия) – +1,554…
14. Даниил Квят («Торо Россо», Россия) – +1,763

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