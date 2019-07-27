Сергей Сироткин: Странная ситуация, когда помогаешь двум командам, но чувствую себя в ней комфортно - Советский спорт
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27 июля 2019 09:15Формула-1Липкин Антон

Сергей Сироткин: Странная ситуация, когда помогаешь двум командам, но чувствую себя в ней комфортно

Сироткин является резервным пилотом «Рено» и «Макларена».

Резервный пилот «Рено» и «Макларена» Сергей Сироткин рассказал о том, как чувствует себя, работая сразу в двух командах.

«Очень комфортно, – сказал 23-летний российский гонщик в интервью в авторской программе комментатора «Матч ТВ» Алексея Попова. – На самом деле странная ситуация, когда ты с одной стороны помогаешь как одной команде, так и другой, зная об их соперничестве.

Для себя всегда надо четко разделять приоритеты командные и свои личные для того, чтобы при такой плотной борьбе быть объективным, быть честным».

Напомним, прошлый сезон Сироткин провел в роли призового пилота «Уильямса», а в феврале вернулся в «Рено», где уже был резервным пилотом в 2016 и 2017 годах. В июне Сироткин также стал третьим пилотом «Макларена».

Отметим, что «Макларен» и «Рено» борются в Кубке конструкторов за четвертое место.

11-й этап сезона – Гран-при Германии – проходит с 26 по 28 июля на трассе «Хоккенхаймринг».

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