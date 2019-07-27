Сергей Сироткин: Странная ситуация, когда помогаешь двум командам, но чувствую себя в ней комфортно

Резервный пилот «Рено» и «Макларена» Сергей Сироткин рассказал о том, как чувствует себя, работая сразу в двух командах.
«Очень комфортно, – сказал 23-летний российский гонщик в интервью в авторской программе комментатора «Матч ТВ» Алексея Попова. – На самом деле странная ситуация, когда ты с одной стороны помогаешь как одной команде, так и другой, зная об их соперничестве.
Для себя всегда надо четко разделять приоритеты командные и свои личные для того, чтобы при такой плотной борьбе быть объективным, быть честным».
Напомним, прошлый сезон Сироткин провел в роли призового пилота «Уильямса», а в феврале вернулся в «Рено», где уже был резервным пилотом в 2016 и 2017 годах. В июне Сироткин также стал третьим пилотом «Макларена».
Отметим, что «Макларен» и «Рено» борются в Кубке конструкторов за четвертое место.
11-й этап сезона – Гран-при Германии – проходит с 26 по 28 июля на трассе «Хоккенхаймринг».
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