Льюис Хэмилтон: «Ред Булл» выгнал Квята. Другим они давали больше воздуха Британец рад за россиянина.

Пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон похвалил Себастьяна Феттеля и Даниила Квята с успешным выступлением на Гран-при Германии. Немец и россиянин заняли второе и третье место соответственно. Сам Хэмилтон пришел к финишу 11-м.

– Я лидировал в гонке, а закончил ее почти последним. Это очень больно, но это жизнь. Я очень рад за Себа, который прошел весь пелотон, и за «Торпеду» – за Даниила Квята. Очень здорово видеть его на подиуме. Это потрясающе, особенно после того, как «Ред Булл» выгнал его. Другим они давали больше воздуха, – приводит слова Хэмилтона BBC.

Квят выступал за «Ред Булл» с января 2015 по май 2016 года.