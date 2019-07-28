Льюис Хэмилтон: «Ред Булл» выгнал Квята. Другим они давали больше воздуха

Пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон похвалил Себастьяна Феттеля и Даниила Квята с успешным выступлением на Гран-при Германии. Немец и россиянин заняли второе и третье место соответственно. Сам Хэмилтон пришел к финишу 11-м.
– Я лидировал в гонке, а закончил ее почти последним. Это очень больно, но это жизнь. Я очень рад за Себа, который прошел весь пелотон, и за «Торпеду» – за Даниила Квята. Очень здорово видеть его на подиуме. Это потрясающе, особенно после того, как «Ред Булл» выгнал его. Другим они давали больше воздуха, – приводит слова Хэмилтона BBC.
Квят выступал за «Ред Булл» с января 2015 по май 2016 года.
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