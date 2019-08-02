Хэмилтон выиграл первую практику Гран-при Венгрии, Квят – 13-й - Советский спорт
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02 августа 2019 14:03Формула-1Липкин Антон

Хэмилтон выиграл первую практику Гран-при Венгрии, Квят – 13-й

В тройку лучших вошли Ферстаппен и Феттель.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первой практике 12-го этапа чемпионата мира Гран-при Венгрии на трассе «Хунгароринг» в Модьороде.

34-летний британец проехал больше всех кругов (41), лучший из которых – за 1 минуту 17,233 секунды. В тройку лучших также вошли голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» и немец Себастьян Феттель из «Феррари».

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял 13-е место, отстав от Хэмилтона на 1,749 секунды.

Отметим, что второй пилот «Мерседеса» Валттери Боттас после двух пробных кругов вернулся в боксы и не выезжал на трассу до конца сессии.

Модьород (Венгрия)
Чемпионат мира
12-й этап
Гран-при Венгрии
1-я практика

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес», Великобритания) – 1.17,233
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл», Голландия) – +0,165
3. Себастьян Феттель («Феррари», Германия) – +0,166
4. Пьер Гасли («Ред Булл», Франция) – +0,449
5. Кевин Магнуссен («Хаас», Дания) – +0,709
6. Шарль Леклер («Феррари», Монако) – +0,955
7. Нико Хюлькенберг («Рено», Германия) – +1,184
8. Ландо Норрис («Макларен», Великобритания) – +1,298
9. Карлос Сайнс («Макларен», Испания) – +1,469
10. Кими Райкконен («Альфа Ромео», Финляндия) – +1,554…
13. Даниил Квят («Торо Россо», Россия) – +1,749

Вторая практика начнется в 16:00 (мск).

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