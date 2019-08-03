Ферстаппен впервые в карьере выиграл квалификацию

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Венгрии. Это первый поул в карьере 21-летнего гонщика, хотя до этого выиграл семь гонок.
Из первого ряда будет стартовать гонщик «Мерседеса» Валлтери Боттас, проигравший Ферстаппену 0,018 секунды.
Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон («Мерседес») стал третьим.
Российский пилот «Торо Россо» выбыл во втором сегменте, показав 13-й результат.
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