Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии, Квят – 15-й - Советский спорт
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04 августа 2019 17:50Формула-1Коноплев Александр

Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии, Квят – 15-й

Ферстаппен лидировал почти всю гонку.

Британец Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес» стал победителем Гран-при Венгрии. Стартовавший с поула голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булла» финишировал вторым. Тройку лучших замкнул немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель.

Россиянин из «Торо Россо» Даниил Квят показал 15-й результат. Его партнер по команде Александр Албон занял десятое место.

Формула-1
Гран-при Венгрии

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1:35.03,796
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – отставание 17,796
3. Себастьян Феттель («Феррари») – + 1.01,433
4. Шарль Леклер («Феррари») – + 1.05,250
5. Карлос Сайнс («Макларен») – + круг
6. Пьер Гасли («Ред Булл») – + круг
7. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – + круг
8. Валттери Боттас («Мерседес») – + круг
9. Ландо Норрис («Макларен») – + круг
10. Александер Албон («Торо Россо») – + круг
11. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») – + круг
12. Нико Хюлькенберг («Рено») – + круг
13. Кевин Магнуссен («Хаас») – + круг
14. Даниэль Риккардо («Рено») – + круг
15. Даниил Квят («Торо Россо») – + 2 круга
16. Джордж Расселл («Уильямс») – + 2 круга
17. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») – + 2 круга
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – + 2 круга
19. Роберт Кубица («Уильямс») – + 3 круга
20. Ромен Грожан («Хаас») – не финишировал.

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