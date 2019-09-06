Леклер выиграл первую практику Гран-при Италии, Квят – шестой Первые свободные заезды состоялись под дождем.

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Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал лучшим по итогам первых свободных заездов 14-го этапа чемпионата мира Гран-при Италии на автодроме в Монце.

21-летний монегаск проехал 20 кругов и самый быстрый из них – за 1 минуту 27,905 секунды. В тройку лучших также вошли Карлос Сайнс и Ландо Норрис из «Макларена». Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял шестое место.

Отметим, что пилоты тренировались под дождем. А практика останавливалась три раза из-за аварий Кими Райкконена из «Альфа Ромео», Серхио Переса из «Рейсинг Пойнт» и разворота Пьера Гасли из «Торо Россо».

Вторые свободные заезды пройдут в пятницу. Начало – 16:00 (мск).

Монца (Италия)

Чемпионат мира

14-й этап

Гран-при Италии

1-я практика

1. Шарль Леклер («Феррари», Монако) – 1.27,905

2. Карлос Сайнс («Макларен», Испания) – +0,306

3. Ландо Норрис («Макларен», Великобритания) – +0,545

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес», Великобритания) – +0,825

5. Александр Албон («Ред Булл», Таиланд) – +1,120

6. Даниил Квят («Торо Россо», Россия) – +2,055

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл», Голландия) – +2,195

8. Себастьян Феттель («Феррари», Германия) – +2,602

9. Валттери Боттас («Мерседес», Финляндия) – +2,691

10. Пьер Гасли («Торо Россо», Франция) – +2,790