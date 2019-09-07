Феттель занял первое место в третьей практике Гран-при Италии

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель выиграл третьи свободные заезды на 14-м этапе сезона Гран-при Италии на автодроме в Монце.
32-летний немец проехал 14 кругов, лучший из которых – за 1 минуту 20,294 секунды. Второе место занял Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третьим стал Валттери Боттас из «Мерседеса», показавший одинаковое время с еще одним пилотом «Феррари» Шарлем Леклером.
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал десятый результат и опередил своего партнера по команде Пьера Гасли.
Квалификация Гран-при Италии начнется в субботу в 16:00 (мск).
Монца (Италия)
Чемпионат мира
14-й этап
3-я практика
1. Себастьян Феттель (Германия, «Феррари») – 1.20,294
2. Макс Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») – +0,032
3. Валттери Боттас (Финляндия, «Мерседес») – +0,109
4. Шарль Леклер (Монако, «Феррари») – +0,109
5. Даниэль Риккардо (Австралия, «Рено») – +0,270
6. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») – +0,301
7. Нико Хюлькенберг (Германия, «Рено») – +0,458
8. Александр Албон (Таиланд, «Ред Булл») – +0,533
9. Антонио Джовинацци (Италия, «Альфа Ромео») – +0,587
10. Даниил Квят (Россия, «Торо Россо») – +0,651