Феттель занял первое место в третьей практике Гран-при Италии Квят показал десятый результат.

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель выиграл третьи свободные заезды на 14-м этапе сезона Гран-при Италии на автодроме в Монце.

32-летний немец проехал 14 кругов, лучший из которых – за 1 минуту 20,294 секунды. Второе место занял Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третьим стал Валттери Боттас из «Мерседеса», показавший одинаковое время с еще одним пилотом «Феррари» Шарлем Леклером.

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал десятый результат и опередил своего партнера по команде Пьера Гасли.

Квалификация Гран-при Италии начнется в субботу в 16:00 (мск).

Монца (Италия)

Чемпионат мира

14-й этап

3-я практика

1. Себастьян Феттель (Германия, «Феррари») – 1.20,294

2. Макс Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») – +0,032

3. Валттери Боттас (Финляндия, «Мерседес») – +0,109

4. Шарль Леклер (Монако, «Феррари») – +0,109

5. Даниэль Риккардо (Австралия, «Рено») – +0,270

6. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») – +0,301

7. Нико Хюлькенберг (Германия, «Рено») – +0,458

8. Александр Албон (Таиланд, «Ред Булл») – +0,533

9. Антонио Джовинацци (Италия, «Альфа Ромео») – +0,587

10. Даниил Квят (Россия, «Торо Россо») – +0,651