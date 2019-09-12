Участник Олимпийских игр призвал не давить на семью Шумахера - Советский спорт
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12 сентября 2019 19:32Формула-1

Участник Олимпийских игр призвал не давить на семью Шумахера

Известный саночник из Индии Шива Кешаван раскритиковал бывшего менеджера Михаэля Шумахера Ника Фрая, призвавшего семью гонщика рассказать подробности о его состоянии фанатам.

– О переменах в состоянии, об изменениях каких-то следует узнавать тогда, когда семья готова это обнародовать. Мы всегда можем выразить свое мнение в соцсетях, показать таким образом родным гонщика, что мы с Шуми, что мы поддерживаем его, что мы до сих пор помним его достижения и вдохновляемся ими, пока он сражается за жизнь, – цитирует Кешавана сайт телеканала «360».

Ранее Le Parisien сообщила, что семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер пришел в себя после несчастного случая в горах в 2013 году. Согласно французской газете, один из представителей клиники, где находится немецкий спортсмен, подтвердил эту информацию.

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