Ален Прост – об уходе Хюлькенберга: Нам не нужны пилоты-пессимисты

Советник «Рено» Ален Прост высказался о решении заменить в следующем году немца Нико Хюлькенберга на француза Эстебана Окона.
«Нам не нужны пилоты-пессимисты, поэтому мы выбрали Окона, – приводит Motorsport.com слова Проста. – Эстебан сильно мотивирован после года без гонок. А Нико бывает слишком негативным, даже если его взгляды на какие-то вещи верны. А мы должны смотреть вперед, и негативный пилот нам не подходит. Особенно в сложном сезоне».
Напомним, Хюлькенберг выступает за «Рено» с 2017 года. В прошлом сезоне он занял седьмое место в общем зачете, а после 14 гонок нынешнего – идет на 11-й позиции.
Окон провел два сезона в составе «Форс Индии», которая по ходу прошлого сезона, стала называться «Рейсинг Пойнт». В этом году он стал третьим пилотом «Мерседеса».
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