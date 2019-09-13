«Хаас» отказал Верляйну Немец хотел вернуться в Формулу-1, но в американской команде ему отказали.

Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер заявил, что команда не планирует приглашать на место призового пилота немца Паскаля Верляйна.

«Он не выступал в Формуле-1 два последних года, – приводит Motorsport.com слова Штайнера. – Но приезжал на некоторые гонки, и как-то зашел ко мне с вопросом, есть ли у него шанс.

Я ответил: «К сожалению, нет». Причина именно в том, что он провел два года вне Формулы-1. Нам нужен кто-то с опытом, кто выступает тут уже долгое время».

Напомним, Верляйн выступал за «Манор» и «Заубер», после чего перешел в DTM и Формулу E.

В нынешнем сезоне за «Хаас» выступают Кевин Магнуссен и Ромен Грожан.