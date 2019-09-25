Даниэль Риккардо: Если не увижу позитивных сигналов в «Рено», переверну эту страницу Австралиец идет на девятом месте в общем зачете пилотов.

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Пилот «Рено» Даниэль Риккардо высказался о своем будущем во французской команде.

«Если в следующем году ситуация будет хуже, чем в этом – само собой, это будет мало похоже на то, на что я рассчитываю, – приводит Motorsport.com слова 30-летнего австралийца. – В идеале мы должны прогрессировать, а я должен остаться в команде.

Но если ситуация будет ухудшаться – вне зависимости от причин – и я не увижу позитивных сигналов, то переверну эту страницу».

В нынешнем сезоне Риккардо набрал 34 очка в 15 гонках и занимает девятое место в общем зачете пилотов.

16-й этап сезона – Гран-при России – пройдет 27-29 сентября в Сочи.