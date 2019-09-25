Даниэль Риккардо: Если не увижу позитивных сигналов в «Рено», переверну эту страницу

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо высказался о своем будущем во французской команде.
«Если в следующем году ситуация будет хуже, чем в этом – само собой, это будет мало похоже на то, на что я рассчитываю, – приводит Motorsport.com слова 30-летнего австралийца. – В идеале мы должны прогрессировать, а я должен остаться в команде.
Но если ситуация будет ухудшаться – вне зависимости от причин – и я не увижу позитивных сигналов, то переверну эту страницу».
В нынешнем сезоне Риккардо набрал 34 очка в 15 гонках и занимает девятое место в общем зачете пилотов.
16-й этап сезона – Гран-при России – пройдет 27-29 сентября в Сочи.
Владикавказ ждет аншлага и Дзагоева. «Алания» попытается пройти ЦСКА в Кубке России Сегодня в борьбу за Кубок России вступят 16 клубов РПЛ, которые проведут гостевые поединки против соперников из ФНЛ и ПФЛ. Одним из центральных событий обещает стать матч «Алания» – ЦСКА во Владикавказе. 25.09.2019 10:00 Футбол Тигиев Батраз «Это что-то невероятное: вся Махачкала вышла на улицы после победы Хабиба» Житель столицы Дагестана Камиль рассказал «Советскому споту», как в Махачкале болели за Хабиба. 08.09.2019 10:00 ММА Волохов Юрий Дмитрий Кудряшов: Хочу исправить все свои ошибки Боксер Дмитрий Кудряшов дал интервью «Советскому спорту». 22.09.2019 13:30 Бокс Усачев Владислав Самсонов – новая «бомба» от Тутберидзе. Обзор турниров прошедшего уик-энда Наряду с мировыми рекордами Александры Трусовой на минувшей неделе хватало и других событий. Не столь громких, но весьма интересных. 23.09.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:30 Теннис Андронов Алексей Трусова начинает и выигрывает. Соперниц пока не видно 15-летняя россиянка Александра Трусова с громадным отрывом лидирует после короткой программы на первом в своей карьере «взрослом» турнире в Братиславе. 20.09.2019 17:45 Фигурное катание Тигай Лев Александр Шлеменко: Порье допустил ошибку – много сил потратил на удушение Хабиба Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 00:45 ММА Волохов Юрий Свежие ТВ-рейтинги: Хабиб круче футбола, но все-таки не первый Сегодня опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Сразу три спортивные трансляции из первой декады сентября вошли в первую десятку 2019 года. 18.09.2019 13:37 ММА Тигай Лев Быков, Красоткин или Билл. У «Локомотива» точно будет новый тренер Ярославцы проведут первый матч под руководством спортивного директора клуба Александра Ардашева. «Локомотив» ждет нового главного тренера. 25.09.2019 15:00 Хоккей Костяев Иван Алексей Олейник: Поражение – это маленькая смерть Известный российский боец-тяжеловес Алексей Олейник, выступающий в UFC, рассказал о поражениях от Алистара Оверима и Уолта Харриса, назвал свой максимальный вес, оценил шансы Александра Волкова в бою с Жуниором Дос Сантосом и озвучил сроки возвращения в октагон. 19.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав