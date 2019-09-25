Даниэль Риккардо: Если не увижу позитивных сигналов в «Рено», переверну эту страницу - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 сентября 2019 16:13Формула-1Липкин Антон

Даниэль Риккардо: Если не увижу позитивных сигналов в «Рено», переверну эту страницу

Австралиец идет на девятом месте в общем зачете пилотов.

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо высказался о своем будущем во французской команде.

«Если в следующем году ситуация будет хуже, чем в этом – само собой, это будет мало похоже на то, на что я рассчитываю, – приводит Motorsport.com слова 30-летнего австралийца. – В идеале мы должны прогрессировать, а я должен остаться в команде.

Но если ситуация будет ухудшаться – вне зависимости от причин – и я не увижу позитивных сигналов, то переверну эту страницу».

В нынешнем сезоне Риккардо набрал 34 очка в 15 гонках и занимает девятое место в общем зачете пилотов.

16-й этап сезона – Гран-при России – пройдет 27-29 сентября в Сочи.

Владикавказ ждет аншлага и Дзагоева. «Алания» попытается пройти ЦСКА в Кубке России Сегодня в борьбу за Кубок России вступят 16 клубов РПЛ, которые проведут гостевые поединки против соперников из ФНЛ и ПФЛ. Одним из центральных событий обещает стать матч «Алания» – ЦСКА во Владикавказе. 25.09.2019 10:00 Футбол Тигиев Батраз
Еще по теме:
Сергей Силкин – о Хохлове: Любому тренеру надо доверять «Динамо»: Сможем сосредоточиться на внутреннем первенстве «Ахмат» победил по пенальти «СКА-Хабаровск» и вышел в 1/8 финала Кубка России
«Это что-то невероятное: вся Махачкала вышла на улицы после победы Хабиба» Житель столицы Дагестана Камиль рассказал «Советскому споту», как в Махачкале болели за Хабиба. 08.09.2019 10:00 ММА Волохов Юрий
Дмитрий Кудряшов: Хочу исправить все свои ошибки Боксер Дмитрий Кудряшов дал интервью «Советскому спорту». 22.09.2019 13:30 Бокс Усачев Владислав
Самсонов – новая «бомба» от Тутберидзе. Обзор турниров прошедшего уик-энда Наряду с мировыми рекордами Александры Трусовой на минувшей неделе хватало и других событий. Не столь громких, но весьма интересных. 23.09.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Камила Валиева: Когда Лью прыгает тройные аксели и четверной лутц, катать с одним четверным слабо Камила Валиева: Я не воспринимаю четверные прыжки заоблачными Камила Валиева: Хотела бы поувереннее кататься
Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:30 Теннис Андронов Алексей
Трусова начинает и выигрывает. Соперниц пока не видно 15-летняя россиянка Александра Трусова с громадным отрывом лидирует после короткой программы на первом в своей карьере «взрослом» турнире в Братиславе. 20.09.2019 17:45 Фигурное катание Тигай Лев
Александр Шлеменко: Порье допустил ошибку – много сил потратил на удушение Хабиба Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 00:45 ММА Волохов Юрий
Свежие ТВ-рейтинги: Хабиб круче футбола, но все-таки не первый Сегодня опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Сразу три спортивные трансляции из первой декады сентября вошли в первую десятку 2019 года. 18.09.2019 13:37 ММА Тигай Лев
Быков, Красоткин или Билл. У «Локомотива» точно будет новый тренер Ярославцы проведут первый матч под руководством спортивного директора клуба Александра Ардашева. «Локомотив» ждет нового главного тренера. 25.09.2019 15:00 Хоккей Костяев Иван
Алексей Олейник: Поражение – это маленькая смерть Известный российский боец-тяжеловес Алексей Олейник, выступающий в UFC, рассказал о поражениях от Алистара Оверима и Уолта Харриса, назвал свой максимальный вес, оценил шансы Александра Волкова в бою с Жуниором Дос Сантосом и озвучил сроки возвращения в октагон. 19.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав
Новости
16:31 Футбол Директор «Мордовии» – о финансовой ситуации: Думаю, что все наладится
16:23 Хоккей с мячом Звезды бенди поздравят почетного президента федерации Альбера Поморцева
16:13 Формула-1 Даниэль Риккардо: Если не увижу позитивных сигналов в «Рено», переверну эту страницу
16:00 Футбол Сергей Силкин – о Хохлове: Любому тренеру надо доверять
15:11 Футбол Александр Медведев: «Зенит» в домашнем финале Лиги чемпионов – это мечта
15:04 Футбол «Динамо»: Сможем сосредоточиться на внутреннем первенстве
14:55 Теннис Гаспарян проиграла Ковинич на турнире в Ташкенте
14:45 Футбол «Ахмат» победил по пенальти «СКА-Хабаровск» и вышел в 1/8 финала Кубка России
14:37 Легкая атлетика Ольга Богословская: Ласицкене пытается обезопасить свое участие в Олимпиаде
14:14 Баскетбол Швед, Мозгов, Валиев не сыграют в матче открытия сезона Единой лиги ВТБ
14:00 Бокс Российские боксеры устроили дебош в отеле Екатеринбурга
13:52 Футбол «Динамо» проиграло «Лучу» и вылетело из Кубка России
13:30 Легкая атлетика Дмитрий Шляхтин: Из-за отстранения ВФЛА с трудом выполняет свои обязательства
13:22 Футбол Александер Чеферин: Не могу делать заявление о сборной России на основании публикации в СМИ
12:59 Легкая атлетика Коу переизбран президентом ИААФ
12:59 Футбол Такума Нисимура: Приложим все силы, чтобы выйти в следующий раунд кубка
12:49 Футбол Конгресс ИААФ подтвердил продление отстранения ВФЛА
12:49 Футбол Зинедин Зидан: Бэйл – важный игрок «Реала», он помогает нам не только в атаке
12:31 Футбол Маурисио Почеттино – о поражении от «Колчестера»: В этом прелесть Кубка лиги
12:12 Теннис Калинская обыграла Марию и вышла в четвертьфинал турнира в Ташкенте
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика