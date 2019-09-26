Даниил Квят: Финиш в очковой зоне будет отличным результатом на Гран-при России

- Трасса в Сочи - одна из самых обгонных в чемпионате, если где и нужно было менять силовую установку (и получить за это штраф), то здесь. Учитывая то, что я буду стартовать сзади, то финиш в очковой зоне будет отличным результатом, - приводит слова Квята ТАСС.
Напомним, пилоты имеют право на использование трех двигателей по ходу сезона. Каждая следующая замена влечет за собой штраф в 20 мест.
После 15 гонок сезона Квят набрал 33 очка и занимает десятое место в общем зачете пилотов.
Гран-при России пройдет 27-29 сентября на «Автодроме Сочи».
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