Даниил Квят: Финиш в очковой зоне будет отличным результатом на Гран-при России - Советский спорт
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26 сентября 2019 16:37Формула-1

Даниил Квят: Финиш в очковой зоне будет отличным результатом на Гран-при России

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят заявил, что будет доволен, если финиширует в гонке Гран-при России в топ-10.

- Трасса в Сочи - одна из самых обгонных в чемпионате, если где и нужно было менять силовую установку (и получить за это штраф), то здесь. Учитывая то, что я буду стартовать сзади, то финиш в очковой зоне будет отличным результатом, - приводит слова Квята ТАСС.

Напомним, пилоты имеют право на использование трех двигателей по ходу сезона. Каждая следующая замена влечет за собой штраф в 20 мест.

После 15 гонок сезона Квят набрал 33 очка и занимает десятое место в общем зачете пилотов.

Гран-при России пройдет 27-29 сентября на «Автодроме Сочи».

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