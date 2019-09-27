Квят не смог продолжить первую практику на Гран-при России из-за неисправности болида Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят Квят досрочно завершил первую свободную практику на Гран-при России из-за технической неисправности болида.

Ранее сообщалось, что Квят стартует в гонке Гран-при России с последних рядов, поскольку на болиде россиянина будет заменено большинство элементов силовой установки

Добавим, что в пятницу в Сочи также пройдет вторая свободная практика. В субботу пройдут третья практика и квалификация. Гонка состоится в воскресенье.