Берни Экклстоун - переносе Гран-при России в Петербург: Все может быть, давайте подождем Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун поделился мнением о возможном переносе Гран-При России из Сочи в Санкт-Петербург.

Новости СМИ2 - Россия является формульной семьей, «Формула-1» должна всегда быть здесь. Слышал о том, что этап гонки может сменить Сочи на Санкт-Петербург. Давайте подождем, посмотрим, что будет. Мне Петербург нравится. Все может быть, - цитирует Экклстоун «РИА Новости». Ранее стало известно, что российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят Квят досрочно завершил первую свободную практику на Гран-при России из-за технической неисправности болида.