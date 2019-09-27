Леклер – победитель первой тренировки Гран-при России, Квят – на 19-й позиции

Французский пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл первую практику Гран-при России Формулы-1. Он занял первую позицию с результатом 1.34,462.
На второй позиции – пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен (+0,082), а третье место у Себастьяна Феттеля, который также представляет «Феррари» (+0,543).
Отметим, что российский пилот «Торо Россо» финишировал 19-м. У него возникли проблемы с машиной. Его напарник по «Торо Россо» Пьер Гасли показал 12-й результат.
Формула-1 Гран-при России
Первая тренировка
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.34,462
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – +0,082
3. Себастьян Феттель («Феррари») – +0,543
4. Валттери Боттас («Мерседес») – +0,736
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – +0,949
6. Александер Албон («Ред Булл») – +1,022
7. Нико Хюлькенберг («Рено») – +1,278
8. Даниэль Риккардо («Рено») – +1,825
9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») – +1,859
10. Ромен Грожан («Хаас») – +2,054
11. Карлос Сайнс («Макларен») – +2,061
12. Пьер Гасли («Торо Россо») – +2,076
13. Кевин Магнуссен («Хаас») – +2,134
14. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») – +2,252
15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – +2,308
16. Ландо Норрис («Макларен») – +2,382
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – +2,866
18. Джордж Расселл («Уильямс») – +4,058
19. Даниил Квят («Торо Россо») – +4,088
20. Роберт Кубица («Уильямс») – +4,208.