Ферстаппен – победитель второй практики в Сочи, Квят едва не угодил в аварию и занял 12-е место

Голландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен показал лучший результат в рамках второй свободной практики Гран-при России Формулы-1, прошедшей в Сочи. Он занял первое место, преодолев всю дистанцию за 1:33,162.
Второе место занял пилот «Феррари» Шарль Леклер, уступивший сопернику три десятых секунды. На третьем месте расположился Валттери Боттас, представляющий «Мерседес».
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят завершил гонку на 12-й позиции. При этом он едва не попал в аварию, когда выезжал на трассу. Квят не заметил партнера по команде Пьера Гасли.
Формула-1. Гран-при России. Вторая тренировка
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.33,162
2. Шарль Леклер («Феррари») – +0,335
3. Валттери Боттас («Мерседес») – +0,646
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – +0,798
5. Себастьян Феттель («Феррари») – +1,039
6. Пьер Гасли («Торо Россо») – +1,809
7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») – +1,836
8. Нико Хюлькенберг («Рено») – +1,864
9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») – +2,014
10. Александер Албон («Ред Булл») – +2,054
11. Ландо Норрис («Макларен») – +2,061
12. Даниил Квят («Торо Россо») – +2,175
13. Кевин Магнуссен («Хаас») – +2,189
14. Даниэль Риккардо («Рено») – +2,208
15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – +2,212
16. Ромен Грожан («Хаас») – +2,431
17. Карлос Сайнс («Макларен») – +2,473
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – +2,842
19. Джордж Расселл («Уильямс») – +3,623
20. Роберт Кубица («Уильямс») – +4,676.