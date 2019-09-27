Жак Вильнев: Квят должен быть счастлив, что не смотрит гонки по телевизору Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев считает, что «Ред Булл» никогда не вернет в свой состав пилота «Торо Россо» Даниила Квята.

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Россиянин провел за «Ред Булл» 23 гонки с 2015 по 2016 год.

– Квята никогда не возьмут в «Ред Булл». Его выгнали из команды, а потом взяли обратно – он должен быть доволен уже этим. Его оставляют на второй год в команде, которая считается молодежной – это уже хорошо для Даниила. Квят должен быть счастлив, ведь мог бы смотреть гонки дома на диване, а так он выступает в Формуле-1 и ему платят за это. Но в этом году он работает гораздо лучше, чем в прошлые годы, и едет довольно здорово, – приводит слова Вильнева «Чемпионат».