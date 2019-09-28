Сергей Сироткин: Хэмилтон должен опять уверенно выиграть чемпионат

Резервный пилот «Рено» и «Макларена» Сергей Сироткин считает, что нынешний чемпионат мира в «Формуле-1» завершится победой Льюиса Хэмилтона. На данный момент британец опережает своего партнера по «Мерседесу» Валлтери Боттаса на 65 очков.
– В борьбе за титул уже вряд ли будет интрига – Хэмилтон должен опять уверенно выиграть чемпионат. Хотя интрига сохраняется за счет того, что все уикенды проходят достаточно интересно – есть борьба как в квалификации, так и в гонках. В итоге получается отличный сезон, на мой взгляд, – цитируют Сироткина «Известия».
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