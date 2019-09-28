«Макларен» перейдет на двигатели «Мерседес» с 2021 года - Советский спорт
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28 сентября 2019 10:58Формула-1Липкин Антон

«Макларен» перейдет на двигатели «Мерседес» с 2021 года

Британская команда не будет продлевать контракт с «Рено».

«Макларен» сообщил на официальном сайте о том, что контракт с «Рено» на поставку двигателей, срок которого завершается в следующем сезоне, продлен не будет. После чего британская команда объявила о том, что новым поставщиком моторов станет «Мерседес».

Отметим, что сотрудничество «Макларена» с «Рено» началось в 2018 году. До этого на протяжении трех сезонов британцы использовали моторы «Хонда». А перед этим – с 1995 по 2014 годы – двигатели для команды делал «Мерседес». Таким образом, спустя семь лет команда возвращается к немецкому производителю.

Напомним, в нынешнем сезоне «Макларен» занимает четвертое место в Кубке конструкторов.

Добавим, что моторы «Мерседес» кроме заводской команды также используют «Рейсинг Пойнт» и «Уильямс».

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